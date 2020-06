Delle Karth/Resch knapp an Bronze vorbei

Doch die beiden erwischten den Start optimal, kamen mit enormem Tempo aus der zweiten Reihe und fuhren einen beachtlichen Vorsprung heraus. Der Leichtwind, den sie besonders mögen, weil Delle-Karth bei Starkwind nach einer schweren Knieverletzung manchmal noch der nötige Hebel fehlt, kam ihnen ein wenig entgegen.

Der Rest der Mannschaft, Andi Geritzer, Florian Reichstädter, fieberte vor den Bildschirmen mit, Matthias Schmid war Co-Kommentator beim ORF.

Plötzlich fiel der Däne auf Platz sieben zurück, der Kampf um Bronze schien zugunsten der Österreicher entschieden. Doch genau dieses Manöver brachte den Dänen die Medaille. Denn auf der linken Seite des Kurses frischte der Wind auf, während die Flotte rechts dahin dümpelte. So überholten sie schließlich die Italiener, Engländer und Australier.

"Sie haben alles gegeben und noch viel mehr", urteilte Florian Reichstädter, der am Donnerstag mit Matthias Schmid im Medal Race der 470er antritt, allerdings keine Medaillenchancen mehr hat.

Ein seltsames Gefühl für das Duo: Du gewinnst überlegen, doch an der Mole sind nur australische, neuseeländische und dänische Flaggen zu sehen. Die bengalischen Feuer sind zwar rot, weiß und rot, gelten aber anderen. Mit hängenden Köpfen schlichen sie daran vorbei, doch fest steht: Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Nach Platz 10 in Athen, Platz 8 in Peking jetzt Platz 4. Dieses Zahlenspiel gibt Kraft für Rio 2016.