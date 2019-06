Déjà-vu in Runde drei: Thiem mit Viersatzsieg über Cuevas

Thiem steht damit in seinem 22. Grand-Slam-Turnier zum 11. Mal in der Runde der letzten 16. In dieser trifft der Weltranglisten-Vierte am Montag auf den als Nummer 14 gesetzten Franzosen Gael Monfils. Gegen den charismatischen Monfils hat er alle vier bisher gespielten Matches gewonnen.