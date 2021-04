Mit einem 110:108 bei den New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Samstag einen mutmaßlich großen Schritt in Richtung NBA-Play-off gemacht. Jakob Pöltl verzeichnete zum sechsten Mal fünf Blocks in einem Spiel der besten Basketballliga der Welt. Außerdem steuerte er acht Punkte, sieben Rebounds, drei Assists sowie einen Steal in 36:41 Einsatzminuten bei.

Die Texaner wurden bei ihrem 30. Saisonsieg von DeMar DeRozan angeführt, der 32 Zähler verbuchte. Sechs Punkte erzielte der 31-jährige Forward dabei allein in den letzten 2:04 Minuten der Partie. Der Sieg sei ein "ganz wichtiger" gewesen, befand Pöltl. Seine Spurs hätten sich damit in eine gute Position gebracht, "um unter den ersten zehn der Conference zu landen" (die Teams auf den Rängen sieben bis zehn nach der regulären Saison spielen im Play-in um zwei Play-off-Plätze, Anm.). "Es war ein sehr physischer Kampf, in dem wir in den letzten Minuten die Big Shots getroffen und gut verteidigt haben."