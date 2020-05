Daviscup: Schwacher Auftritt von Melzer

Verkehrte Tenniswelt. Wer am Freitag die Ergebnisse in der Lotto-Arena richtig getippt hat, könnte Millionär sein. Das Duell um die Klassenzugehörigkeit in der Weltgruppe zwischen Belgien gegen Österreich steht nach dem ersten Tag 1:1. Gut. Das hätte jeder sagen können. Wären da nicht die Ergebnisse:



1. Spiel Xavier Malisse, Belgiens Nummer eins wirkte so, als wäre er direkt von einem zweiwöchigen Cluburlaub aus Belek zum Daviscup-Relegationsduell gekommen. Der 31-Jährige hat seit seinem großen Auftritt in Wimbledon, wo er unter anderem Jürgen Melzer keine Chance gelassen hatte, etwas an Gewicht gewonnen und an Wendigkeit verloren.



Gewiss, auch Andreas Haider-Maurer, Österreichs Nummer zwei auf dem Papier und auch in Antwerpen, hat schon auch dazu beigetragen, dass Österreich 1:0 in Führung ging. Der 24-jährige Waldviertler feierte vor einer 14-köpfigen Fangruppe aus Oberösterreich und 500 belgischen Fans seinen ersten Sieg beim zweiten Daviscup-Auftritt, weil er sehr gut servierte und stets offensiv agierte. "Es war gut, dass ich bei den Breakbällen aggressiv geblieben bin", sagt Haider-Maurer.