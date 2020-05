Daviscup: Österreich besiegt Belgien

So ein schöner Tag. Die Trommlerei und die Singerei haben sich ausgezahlt. 14 oberösterreichische Fans feierten mit Österreichs Daviscup-Team den Klassenerhalt in der Weltgruppe.



Jürgen Melzer machte am Sonntag den entscheidenden Schritt, der Rot-Weiß-Rot wieder unter die besten 16 Teams der Welt führte. Der 30-Jährige schlug Oliver Rochus, und Österreich damit Belgien in Antwerpen. Zum Drüberstreuen gewann Alexander Peya, der sonst nur noch Doppel spielt, das sinnlose letzte Einzel (Dead Rubber) gegen Ruben Bemelmans 6:4, 6:3 und sorgte für den letztlich deutlichen 4:1-Endstand.