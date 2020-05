Daviscup-Doppel an Marach/Peya

Auf Österreichs Doppel ist Verlass. Am Samstag waren es die beiden 31-jährigen Oliver Marach und Alexander Peya, die das Duo Oliver Rochus/ Steve Darcis mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 schlugen und damit Österreich in Antwerpen mit 2:1 in Führung brachten. Für Marach war es der zweite erfolgreiche Doppelauftritt in diesem Jahr: Gemeinsam mit Jürgen Melzer gewann er auch im März bei der 2:3-Heimniederlage gegen Frankreich gegen Michel Llodra/ Julien Benneteau.



Österreich steht damit mit einem Bein wieder in der Weltgruppe. Um die Qualifikation für die besten 16 Teams der Welt endgültig zu besiegeln, muss am Sonntag zumindest ein Einzel gewonnen werden.