Alaba, Thiem und Co.: Gagenkaiser und Weltenbummler

... dass Schwimmer Felix Auböck, 24, im Pandemiejahr nicht untergegangen, sondern nach erfolgreichem Abschluss seines US-Studiums in Europa an die Weltspitze gekrault und in Hinblick auf Olympia 2021 von Vöslau bald wieder weg zum noch intensiverem Training ins britische Hochleistungszentrum nach Loughborough übersiedelt ist ;

... und dass Vinzenz Höck, 24, als erster österreichischer Turner überhaupt eine Weltcup-Konkurrenz gewann und er vor wenigen Wochen als erster Österreicher auch Vizeeuropameister wurde. Dem in Innsbruck studierenden Grazer ist zu gönnen, dass er seine an den Ringen errungene Silbermedaille versilbern kann. Obwohl Geld für ihn nie Motivation war. So ließ seine Mama, eine Grazer Schulrektorin, dem KURIER per Mail wissen: „Wir wissen sehr zu schätzen, dass Vinzenz dank dem Turnsport, um die halbe Welt gekommen ist.“