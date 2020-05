Das Finale wird zum Abenteuer im Kopf

Sie waren schon beinahe am Verzweifeln, die Volleyballer von Hypo Tirol. Was auch immer der Serienmeister in dieser Saison gegen Herausforderer Aich/Dob angestellt hatte, das Team aus Kärnten hatte stets die Oberhand behalten und nicht wenige hatten deshalb beim Innsbrucker Titelverteidiger bereits eine mentale Blockade geortet – was nicht zuletzt die Auftaktniederlage im ersten Duell der Best-of-seven-Finalserie zeigte.

Zumindest ihre sieglose Serie haben die Tiroler mittlerweile beenden können. Der hart erkämpfte 3:2-Erfolg im zweiten Finalmatch vermochte die bereits nervösen Innsbrucker Gemüter ein wenig zu beruhigen. „Das war ein erstes Lebenszeichen“, bescheinigte Tirol-Coach Stefan Chrtiansky. Mehr aber auch nicht. „Wir werden jetzt auswärts eine noch bessere Leistung benötigen“, weiß auch der mehrfache Meistermacher.