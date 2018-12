Das Sport-Jahr, Teil 3: Ronaldos Abschied von Real

Juli

1./8./22./29. Max Verstappen gewinnt den Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Der Niederländer siegt in Spielberg vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen und beschert seinem Red-Bull-Rennstall den ersten Heimsieg. Sebastian Vettel wird im zweiten Ferrari Dritter, Lewis Hamilton fällt aus. In Silversone siegt Vettel vor Hamilton und Räikkönen. In Hockenheim erobert Hamilton die Führung in der WM zurück, er profitiert von einem Fehler seines Rivalen Vettel, der in Führung liegend in die Streckenbegrenzung kracht. Hamilton triumphiert vom 14. Startplatz aus vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Räikkönen. In Ungarn legt Hamilton vor den Ferraris von Vettel und Räikkönen nach.

1. Michael Weiss holt sich überlegen den 20. Ironman in Klagenfurt. Der Niederösterreicher sorgt für den ersten heimischen Erfolg beim Langdistanz-Triathlon in Kärnten. Bei den Frauen jubelt Lisa Hütthaler über Platz zwei hinter der Deutschen Mareen Hufe.

1. Die Detroit Red Wings geben die Verpflichtung von Thomas Vanek bekannt. Der Steirer erhält einen Einjahresvertrag, er war zuletzt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei den Columbus Blue Jackets engagiert. Michael Grabner landet für drei Jahre bei den Arizona Coyotes, er kommt von den New Jersey Devils.

2. Der Radsport-Weltverband ( UCI) stellt das Doping-Verfahren gegen den britischen Radprofi Christopher Froome ein. Der Sky-Kapitän war im September 2017 auf einen erhöhten Wert des Asthmamittels Salbutamol getestet worden.

10. Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist bei Champions-League-Sieger Real Madrid Geschichte. Der portugiesische Teamstürmer wechselt zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Ronaldo verlässt Real als Allzeit-Toptorschütze, 451 Mal traf er für die Königlichen.