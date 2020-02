Das sind die bestbezahlten Sportler der letzten 30 Jahre

Zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kam niemand an die Boxer heran. Ein gewisser Mike Tyson kam so 1990 auf einen Jahresverdienst von 28 Millionen Dollar. Auf die Ränge zwei und drei im Ranking der bestverdienenden Sportler verwies der Schwergewichtler damalas mit Buster Douglas, den Mann dem er den WM-Gürtel abgenommen hatte, und Sugar Ray Leonard zwei weitere Branchenkollegen. Im Jahr darauf führte mit Evander Holyfield ein anderer Boxer die Gehaltsliste an - 60 Millionen Dollar landeten allein 1991 auf seinem Konto.

Ein Timelapse-Clip zeigt die gehaltstechnischen Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte. Interessant ist zu beobachten, wie sich die Kicker nach oben gearbeitet haben. In den Top Ten tauchte erst 2004 ein Fußballer auf, Englands Superstar David Beckham. An die Spitze des Rankings gelangten sie allerdings erst 2016 und das im Tandem: Cristiano Ronaldo als Nummer eins, Lionel Messi als Vize.