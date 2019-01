Sepp Straka landet mit Topergebnis vor Superstar Tiger Woods

Nach vier verpassten Finalteilnahmen in Folge konnte Sepp Straka nun das erste Topergebnis auf der großen US-PGA-Tour bejubeln. Der in den USA lebende Wiener konnte sich am Schlusstag der Farmer Insurance Open in San Diego noch um drei Ränge auf Position 13 verbessern.

Video: Die Höhepunkte der Finalrunde