Das Damen-Faustball-Nationalteam steht bei der Heim-WM im Finale

Das österreichische Faustball-Nationalteam der Frauen hat bei der Heim-Weltmeisterschaft in Grieskirchen den Einzug ins Finale geschafft. Die ÖFBB-Auswahl besiegte am Freitag im Halbfinale die Schweiz mit 3:1 und hat erstmals seit sieben Jahren wieder eine Medaille fix. Im Endspiel am Samstag (18.10) treffen die Österreicherinnen auf Deutschland, das Chile 3:0 bezwang. "Wir sind einfach nur glücklich, dass wir es ins Finale geschafft haben", sagte Teamchef Christian Zöttl.