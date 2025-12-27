Darts-WM in London: Suljovic scheitert an Weltmeister Littler
Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hatte bei der WM in der dritten Runde gegen Superstar Luke Littler keine Chance.
35 Jahre liegen zwischen Mensur Suljovic (geboren 1972) und Luke Littler (geboren 2007). Und auch am Darts-Board trennten den Österreicher und den Engländer Welten.
Das wurde in der 3.Runde der WM in London deutlich: Mensur Suljovic fand da im amtierenden Champion seinen Weltmeister.
Das Generationen-Duell war eine einseitige Angelegenheit: Der Wiener Mensur Suljovic stand in seinem ersten Duell mit Weltmeister Luke Littler von Beginn an auf verlorenem Posten.
Der 18-jährige Jungstar spielte seine Klasse aus und ließ Suljovic keine Chance. In Windeseile war die Partie entschieden: Luke Littler behielt klar mit 4:0 die Oberhand.
Verlierer Mensur Suljovic darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen.
