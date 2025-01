Wo Darts-Weltmeister Luke Littler sogar Harry Kane und Jude Bellingham abhängt

Luke Littler zog die gigantische Sid-Waddell-Trophy durch den Ally Pally wie ein Kleinkind sein schönstes Weihnachtsgeschenk. Stolz und überwältigt musste der jüngste WM-Champion der Darts-Geschichte erst einmal seine Gefühle sortieren. Dann machte Littler in London eine Ansage, die der bereits bei dieser WM weitgehend chancenlosen Konkurrenz Angst machen dürfte. „Vielleicht gewinne ich noch ein paar Weltmeisterschaften mehr. Wenn ich die 16 will, bin ich sicher, dass ich diese Marke möglicherweise erreichen kann“, sagte der 17-Jährige nach dem historischen Darts-Tag, der ihm neben dem Siegerpokal auch ein Preisgeld von rund 600.000 Euro einbrachte. 16 Mal Weltmeister, das ist bis heute die utopische Marke von Legende Phil Taylor , der den Sport über Jahrzehnte dominierte.

Der Star vor 17 Jahren, das war für van Gerwen er selbst. Der Star von heute, das ist für alle Littler, der den Sport auf ein neues Level hievt und das Interesse in riesige Sphären steigert. Selbst Englands Premierminister Keir Starmer gratulierte wenige Minuten nach dem letzten geworfenen Pfeil auf X.

Der geschlagene Niederländer räumte noch auf der Bühne ein: „Ich ziehe immer den Hut vor Leuten, die mich in einem tollen Spiel besiegen.“ Er habe den Eindruck, dass der Darts-Sport alle 17 Jahre einen neuen Star bekomme.

Schon vor seiner Krönung war Littler 2024 bei Google der meistgesuchte Sportler auf der britischen Insel – unter anderem vor Harry Kane und Jude Bellingham. Nur der designierte US-Präsident Donald Trump und Prinzessin Kate wurden häufiger in die Suchmaschine eingetippt als der Darts-Youngster. Der Hype um Littler wird in den nächsten Tagen kaum weniger werden. Es sind die letzten Wochen, bevor Littler am 21. Januar 18 wird.