Darts-Star über Sherrock: "Hat nur zwei Spiele gewonnen"

Der Darts-Weltranglistenerste Michael van Gerwen hält den extremen Hype um Spielerin Fallon Sherrock für übertrieben. "Ich will jetzt nicht zu böse klingen, aber sie hat auch nur zwei Spiele gewonnen. Natürlich ist das etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat. Da wird dann schnell eine große Sache daraus gemacht", sagte der 30 Jahre alte Niederländer vor dem Start der Premier League dem TV-Sender Sport1. Sherrock hatte bei der WM in London im Dezember als erste Frau der Geschichte zwei Partien gewonnen und dabei auch Österreichs Weltklassespieler Mensur Suljovic besiegt.