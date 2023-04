Darts-Sensation: Suljovic schlug die Nr.1 und die Nr. 2 der Welt

Eigentlich ist ja Weihnachten schon vorbei. Aber Mensur Suljovic strahlt in Graz wie ein Christbaum. Der Wiener begeistert in der Steiermarkhalle in Premstätten bei Graz bei den Austrian Open die Fans. Aber auch sich selbst. „Ich bin so happy. Ich hatte in letzter Zeit solche Probleme. Ich bin wieder da, ich bin fit.“