Darts: Österreicher Rodriguez verliert Finale in Trier

Luke Humphries heißt der Sieger des European Darts Matchplay in Trier. Der Engländer konnte sich damit bereits seinen 4. European Tour Titel in diesem Jahr sichern. In einem spannenden Finale gewann er gegen den Sensationsmann Rowby-John Rodriguez aus Österreich mit 8-7.

Rodriguez war die Überraschung des Turniers mit einem fulminanten Erfolgslauf und dem erstmaligen Einzug in ein Finale.