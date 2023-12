Darts-Generationenduell: Raymond van Barneveld verlor gegen Littler klar

Littler lag schon mit drei Sätzen vorn, da führte Raymond van Barneveld 2:1 und hatte zwei Satz-Darts auf die Doppel-16. Er verwart, Littler glich aus. Doch der Niederländer holte sich das nächste Leg und damit den ersten Satz zum 1:3. Dennoch stand der Oldboy danch ständig mit dem Rücken zur Wand, Littler fehlte bei 2:1 nur noch ein ein Leg zum Viertelfinale. Dann warf „Luke the Nuke“ Littler zum Match an. Es fehlten noch 170, Littler stellte sich die 30 und traf gleich den ersten Match-Dart zum 4:1.

Im Viertelfinale wartet nun Brendan Dolan, der sich im Achtelfinale überraschend gegen Gary Anderson mit 4:3 durchgesetzt hat.

Der junge Mann musste sich für falsche Medienarbeit entschuldigen

Littler macht aber auch Fehler. So ließ er sich mit der Zeitung Sun in der einen Hand und einem Döner in der anderen fotografieren. Den Döner hätte sie ihm in seiner Heimat (zwischen Liverpool und Manchester) nicht übel genommen. Aber das Boulevardblatt ist besonders bei den Fans des FC Liverpool verhasst. Die Zeitung ist in Liverpool und Umgebung wegen der Berichterstattung über die Hillsborough-Katastrophe im Jahr 1989 verhasst, bei der 97 Liverpooler Fans starben.