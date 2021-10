Für Suljovic war im Viertelfinale bei der Heim-EM Endstation

Das Publikum hatte Mensur Suljovic hinter sich, die Fans in der Salzburgarena tobten, als der 49-Jährige zu Tina Turners „Simply the Best“ in die Halle schritt. Suljovic schickte Kusshändchen in die Menge, scherzte, ließ sich feiern. Doch der Start ins Viertelfinale der Europameisterschaft misslang. Gegen den Engländer Joe Cullen lag der Wiener rasch mit 0:3 Legs zurück. Zehn Legs waren nötig, um die Partie zu gewinnen.

Doch Suljovic kämpfte sich zurück, glich zum 3:3 aus und ging sogar mit 6:5 in Führung. Nachdem die ersten beiden Legs nach der zweiten Unterbrechung als Breaks gewonnen worden waren, präsentierte sich Cullen wieder stabiler. Der Engländer holte sich seine Führung mit einem 68er-Finish zurück und warf danach sechs perfekte Darts, die die Grundlage für einen 11-Darter bildeten. Schlussendlich war es der zweite Matchdart, mit dem Cullen den 10:7-Sieg vollendete.

Wie Suljovic ist auch Weltmeister Gerwyn Price bereits ausgeschieden. Der Waliser unterlag dem Niederländer Michael van Gerwen knapp mit 8:10.