Darts-EM: Suljovic nach 6:2-Sieg über Gurney im Achtelfinale

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic ist erfolgreich in die EM in Oberhausen gestartet. Der 48-Jährige aus Wien gewann in der Nacht auf Freitag gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 6:2 und trifft nun im Achtelfinale am Freitag (2. Partie nach 20.00 Uhr) auf den Engländer Steve West.

Das Highlight des ersten EM-Tages gelang dem Portugiesen Jose de Sousa, der beim 6:3 gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan einen sogenannten Neun-Darter (mit neun Pfeilen von 501 auf 0) warf.