Darts-EM: Mensur Suljovic trifft zum Auftakt auf Daryl Gurney

Darts-Ass Mensur Suljovic greift ab Donnerstag (letzte Partie nach 16.00 Uhr) bei der EM in Oberhausen (Deutschland) ins Geschehen ein. Der Wiener, der 2016 im Finale stand, trifft zum Auftakt auf den in der kontinentalen Order of Merit hinter ihm liegenden Nordiren Daryl Gurney.