16. WM-Titel für "The Power"

Im Halbfinale der Darts-WM 2012 war es zum Duell zwischen den Dauerrivalen Phil Taylor und Raymond van Barneveld gekommen. Die beiden hatten einander ein dramatisches Match geliefert - mit dem besseren Ende für "The Power". Anschließend gingen die Wogen hoch. Beeindruckend, mit welcher Leidenschaft dieser Phil Taylor auch nach vielen Jahrzehnten und einer schier endlosen Liste an Erfolgen noch bei der Sache ist. Auch wenn er in dieser Situation etwas über das Ziel hinausschoss. Aber sehen Sie selbst: