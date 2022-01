Dank Corona: Impfgegner und NBA-Star Irving vor kuriosem Comeback

Iriving darf die Heimarena der Nets laut geltenden Covid-Bestimmungen in New York City nicht betreten. Bei Indoor-Events dürfen nur vollständig Geimpfte hinein – das gilt auch für Sportler und Musiker. Erst vor wenigen Tagen verlängerte der neue New Yorker Bürgermeister Eric Adams die Regeln. Irving verpasste alle Heimspiele, weshalb ihn sein Arbeitgeber kurz vor Beginn der laufenden Saison aus dem Kader strich. Irving verweigert die Schutzimpfung bis heute.

Personalmangel wegen Corona

Trotzdem hat jetzt sein Arbeitgeber eingelenkt. Wenn die Nets in der Nacht auf Donnerstag in Indiana antreten, erlebt Amerikas Sport ein skurriles Comeback. Irving ist dann der einzige Auswärtsspieler: Er kann überall antreten – außer zu Hause und in Kanada, wo in Toronto für die Raptors ähnliche Regeln gelten wie in New York für die Nets.