Dank Bresnik: Thiem als "Haus, das einem Tsunami standhält"

Vorhang auf in Barcelona: Nach seinem 7:5-6:1-Sieg über den Spanier Jaume Munar trifft Dominic Thiem heute im Viertelfinale auf Guido Pella (ARG/4. Spiel nach 12.30, live Sky). "Hauptcoach" ist ausnahmsweise nicht Nicolas Massu, sondern Thiems Vater Wolfgang. Der 46-Jährige fand Zeit für den KURIER.

KURIER: Wann waren Sie das bislang letzte Mal als verantwortlicher Trainer mit ihrem Sohn mit?

Wolfgang Thiem: Das war in Gstaad 2015.

Da hat Dominic das Turnier gewonnen. Wie beurteilen Sie dieses Mal die Chancen?

Na, umsonst fahre ich nicht mit (lacht). Gegen Schwartzman hat er gut gespielt, aber freilich gibt es noch Dinge zu verbessern, dann kann es weit gehen.

Diese Saison ist bis auf den Turniersieg in Indian Wells eher durchwachsen. Was erwarten Sie in Barcelona?

Die Konstanz hat Dominic auch in den vergangenen zwei, drei Jahren schon gefehlt. Dazu muss man sagen, dass er gegen Spieler verloren hat, die großartig in Form waren und im jeweiligen Turnier auch weit gekommen sind.