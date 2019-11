Damen-Slalom in Levi: Vlhova führt vor Shiffrin und Truppe

Nun ist auch die Slalom-Saison eröffnet: Die Damen hatten am Samstagvormittag den Vortritt im finnischen Levi, das sich heuer zur Abwechslung wieder als Winterwunderland präsentierte, das war in den letzten Jahren nicht immer so.

Und Mikaela Shiffrin, im vergangenen Winter mit Ausnahme von Flachau immer Siegerin im Stangenwald, machte dort weiter, wo sie im März in Soldeu aufgehört hatte: Die Nummer eins (40 Weltcupsiege im Slalom) zeigte mit Startnummer 1 eine engagierte Fahrt auf kniffliger Piste. Denn die künstlich aufgeschobenen Bodenwellen gaben im Einklang mit der Kurssetzung doch einige Rätel auf. Die dreifache Gesamtweltcupsiegerin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin wusste sie freilich wenig überraschend zu lösen, ihre 58,78 Sekunden blieben vorerst unerreicht.

Bis Petra Vlhova kam: Als Letzte der ersten Startgruppe ins Rennen gegangen, beschleunigte die Siegerin des Slaloms von Flachau immer mehr, je näher sie dem Ziel kam - und in 58,65 Sekunden die neue Bestzeit markierte.

"Es war in Ordnung, ganz solides Skifahren", sagte Shiffrin. "An manchen Stellen muss ich noch mehr investieren und das Timing verbessern, das hat Petra besser gemacht als ich. Es ist ein Kampf, aber ich bin gern in einer Position, aus der ich angreifen kann."

Starke Katharina Truppe

Eine weitere Betätigung ihrer im vergangenen Winter gefundenen Konstanz zeigte Katharina Truppe: Die Kärntnerin verlor nur 0,99 Sekunden auf Vlhova, das brachte ihr den dritten Rang bei Halbzeit. "Im Flachen war's okay, da hab' ich mich gesteigert gegenüber dem Training. Und im Steilen hab' ich sowieso gut angedrückt", sagte Truppe und fügte an: "Ich bin sehr zufrieden."

Die Schweizerin Wendy Holdener, im Slalom schon 22-mal auf dem Weltcup-Podest, ohne einen Sieg geholt zu haben (Rekord), raufte mit den Bedingungen und verlor nach gutem Start (12 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Shiffrin) am Ende 1,55 Sekunden. Das ergab Platz sechs hinter Anna Swenn-Larsson (SWE) und Rückkehrerin Nina Haver-Løseth (NOR), die sich ja im vergangenen Dezember am Semmering so schwer verletzt hatte.