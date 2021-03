Corona-Krise: Olympia 2021 als "Licht am Ende des Tunnels"?

IOC-Chef Thomas Bach hält die Abhaltung der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio auch für ein Symbol des möglichen Endes der Corona-Pandemie. "Wir sehen oder beginnen ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, insbesondere mit den Spielen in Tokio", meinte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Dienstag bei einer Zeremonie im antiken Panathinaiko-Stadion in Athen.