Cordoba-Held im Alter von 73 Jahren verstorben

Am Montag war Eduard "Edi" Krieger ins Krankenhaus eingeliefert worden, wenige Tage später ist er in dieser Woche im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Krieger ist nach Bruno Pezzey, der zu Silvester 1994 einem Herzinfarkt erlag, der zweite Spieler der legendären Cordoba-Mannschaft, der verstorben ist.

Zu Happel nach Brügge

Krieger, geboren am 16. Dezember 1946 in Wien, lernte ursprünglich Maler und Anstreicher. Seine Karriere begann er bei Simmering, 1968 wechselte er zur Austria. 1975 ging der Mittelfeldspieler zu Brügge, wo er unter Trainer Ernst Happel zwei Mal in einem Europacup-Finale stand. Beide Male scheiterte man an Liverpool. 1976 im UEFA-Pokal in zwei Spielen, 1978 im Meistercup-Finale im alten Wembley Stadion mit 0:1. Beim LASK ließ er seine Karriere von 1979 bis 1982 ausklingen.