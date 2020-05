Contador: 2 Jahre für ein Stück Steak

Schon lange lief Alberto Contadors Ruf unter der Rubrik "zweifelhaft". Bereits 2006 war sein Name im Zusammenhang mit dem Madrider Dopingspezialisten Eufemiano Fuentes gefallen, belastende Dokumente sind aber im Zuge der Ermittlungen verschwunden (worden). Wie auch manch andere aus Nicht-Radsportkreisen – mehr als 200 Sportler hatten sich Fuentes’ Diensten bedient, so viel ist bekannt.



Zur aktuellen Causa hatte Contador wieder und wieder erklärt, dass er vor dem Dopingtest am zweiten Ruhetag der Tour de France 2010 wohl ein mit dem Tiermastmittel Clenbuterol verunreinigtes Stück Kalbssteak gegessen habe.



Für diese Theorie sprach die geringe Menge an Clenbuterol, die im Kölner Anti-Doping-Labor gefunden wurde: 50 Picogramm pro Milliliter Urin. Gegen Contador sprach neben der Statistik der spanischen und der EU-Lebensmittelkontrolleure auch die Tatsache, dass in seinem Körper überhaupt Clenbuterol war, denn für diese Substanz gibt es keinen Grenzwert.



Dass es zur Verhandlung in der Schweiz kam, hat seinen Grund im Urteil des spanischen Verbandes, der zunächst eine "provisorische einjährige Sperre" verhängt und Contador schließlich freigesprochen hat. Denn für Ersttäter ist grundsätzlich eine Sperre von zwei Jahren vorgeschrieben, WADA und UCI legten daher Berufung ein.



Bei den Anhörungen vor dem CAS wurde auch bekannt, dass weitere Proben Contadors von der Tour de France 2010 Clenbuterol aufwiesen: Am 22. Juli waren es 16 Picogramm pro Milliliter, am 24. Juli 7 pg/ml, am 25. Juli 17 gp/ml.