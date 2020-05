Chronologie der Doping-AkteJukic

Hat er, oder hat er nicht? Ist Dinko Jukic ein Dopingsünder, oder waren ihm nur die Kontrollore der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( NADA) nicht wohlgesonnen? Die Rechtskommission der NADA wollte am Montag eine Antwort in der Causa finden. Sie fand jedoch keine.



Nach acht Stunden Verhandlung vor der Rechtskommission der NADA am Wiener Rennweg verkündete gestern Gernot Schaar, der Vorsitzende der Kommission: "Das Beweisverfahren hat ergeben, dass wir einen Zeugen noch einmal einvernehmen müssen." Dabei handelt es sich um den Chefkontrollor der NADA, der die unangekündigte Trainingsprobe bei Dinko Jukic am 24. Mai dieses Jahres im Wiener Stadionbad durchgeführt hat. Während sechs Zeugen gestern ihre Aussagen machten, war der Kontrollor entschuldigt.



Nun soll am 11. Oktober (Ersatztermin 24. Oktober) erneut verhandelt werden. "Ich gehe davon aus, dass wir dann eine endgültige Entscheidung haben", sagte Jukic-Anwalt Ralf Mössler, der selbstredend von einem Freispruch seines Klienten ausgeht. Schaar hingegen erläutert: "Die verschiedenen Zeugen haben unterschiedliche Aussagen gemacht. Eine Tendenz ist aber nicht absehbar." Der Sachverhalt habe sich aber nicht verändert.

24. Mai 2011



Als Dinko Jukic um 16 Uhr im Wiener Stadionbad eintrifft, wird er bereits von den Kontrolloren erwartet. Aus Sicht der NADA ist Jukic zu spät. Denn die international gültigen Anti-Doping-Bestimmungen sehen vor, dass Spitzensportler wie der Kurzbahn-Europameister täglich zwischen 6 und 23 Uhr eine Stunde lang an einem bestimmten, lange vorher festgelegten Ort anzutreffen sein müssen.



Der Aufforderung der NADA-Medizinerin, sich einem Harn- und Bluttest zu unterziehen, will Jukic nicht nachkommen. Der 22-Jährige plädiert für eine Probe nach seiner Trainingseinheit und hüpft ins Becken. Die Kontrollore informieren um-gehend den für Dopingtests verantwortlichen NADA-Hauptabteilungsleiter Michael Mader. Als Jukic im Stadionbad wieder auftaucht, sind die Kontrollore nicht mehr zugegen.

27. Mai 2011



Der KURIER berichtet vom verweigerten Doping-Test von Dinko Jukic. Gegenüber der NADA rechtfertigt sich der Athlet damit , dass er nicht urinieren hätte können und die sanitären Bedingungen mangelhaft gewesen seien. Zudem könne er nach einer Blutabnahme mit einer offenen Wunde aus Gründen der Infektionsgefahr nicht im Schwimmbecken trainieren.



Und das, obwohl sich ein Blutgefäß 60 Sekunden nach der Blutabnahme wieder schließt und dadurch keine erhöhte Infektionsgefahr besteht.