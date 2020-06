Christian Meidlinger

Abseits der zu erwartenden Querelen rund um die voraussichtlichen Klagen gegen die Jukic-Sperre zeigte sich der 48-Jährige unmittelbar nach seinem Antreten bemüht, das OSV-Boot rasch auf Kurs zu bringen. "Ich kann keine Medaillen versprechen", sagte der Wiener am Samstag nach Ende der mehr als achtstündigen Sitzung des OSV-Verbandstages in der Linzer Voestalpine Stahlwelt. "Aber ich werde versuchen, den OSV wieder zu positiven Schlagzeilen zu bringen."



Meidlinger sieht sich in seiner neuen Funktion eher als OSV-Aushängeschild und -Kommunikator. "Meine Türen stehen immer offen. Ich habe als Präsident des Wiener Landesverbandes bisher viele Gespräche geführt, und das werde ich auch als OSV-Präsident tun." Für die tägliche Arbeit im OSV rechnet er mit seinem Team. Erst am Donnerstag war Meidlinger mit der möglichen Kandidatur konfrontiert worden, trotzdem brachte er noch ein paar eigene Personalwünsche auf seiner Wahlliste unter.



Meidlinger hat neben dem demnächst ins Heeressportzentrum eintretenden Sohn Dominic mit Nicole auch eine 30-jährige Tochter. Normal zieht er seine Familie vor der Übernahme neuer Posten zurate, diesmal hat das die Kürze der Zeit aber zumindest seinem Sohn gegenüber unmöglich gemacht. Der erfuhr am Samstagvormittag aus den Medien von der Kandidatur seines Vaters nur Stunden später in Linz, als seine Eltern schon auf dem Weg von Wien in Oberösterreichs Landeshauptstadt waren.



Nach den turbulenten drei Tagen plante Meidlinger für Sonntag einen kleinen Ausflug mit dem Motorrad - eines seiner Hobbys, zu denen er noch Skifahren zählt. Dem Schwimmen geht der Abgeordnete zum Wiener Land- bzw. Gemeinderat eher nur im warmen Meer nach. Viel Zeit für seine Freizeitgestaltung dürfte dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten ob der Fülle seiner beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten ohnehin nicht bleiben.



Der am 9. Oktober 1963 geborene Meidlinger begann seine berufliche Laufbahn 1979 mit einer Lehre bei den Wiener Verkehrsbetrieben, sein erlernter Beruf ist Elektromechaniker für Schwachstrom. Seine politische Karriere startete er 1981 als Jugendvorsitzender der Verkehrsbetriebe, vier Jahre später übernahm er diese Funktion bei der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten. Dort arbeitete er sich schließlich bis zum Vorsitzenden hinauf, als der er seit Mai 2007 im Amt ist.