Chinese interpretiert Hürdenlauf neu

Die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei und die Olympischen Sommerspiele 2012 in London rücken immer näher. Zeit also, sich Sportarten zuzuwenden, die in der Regel wenig Beachtung finden. Zum Beispiel Hürdenlauf, wo es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf die richtige Technik ankommt.

Eines ist sicher: Österreichs Hürdenläuferin Beate Schrott wird es in London anders anlegen als dieser Chinese, der bei den dortigen Universitätsspielen durch nichts aufzuhalten war.

Sehen Sie selbst.