Champions League: Die ersten Entscheidungen fallen

Wer wird der erste Achtelfinal-Teilnehmer? Es kann ein Rennen mit Foto-Finish werden. Beide Spiele der Gruppe E beginnen am Dienstag um 18:55 Uhr und nach ihren Siegen am 3. Spieltag haben Chelsea und Sevilla jeweils sechs Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Wenn die Engländer in Rennes gewinnen und Sevilla einen Sieg bei Krasnodar holt, stehen beide Klubs bereits nach vier Spieltagen im Achtelfinale. „Wir wollen gegen Rennes wieder eine gute Leistung zeigen und gewinnen“, sagte der deutsche Stürmer Timo Werner. „Und dann können wir mit Sevilla den Kampf um den Gruppensieg austragen.“

Barca: 21 Mal Gruppensieger

Zwei Stunden danach wird die Partie zwischen Dynamo Kiew und dem FC Barcelona angepfiffen. Während die Katalanen in der Meisterschaft im Mittelmaß herumdümpeln, marschieren sie souverän durch die Champions League, haben die ersten drei Spiele gewonnen. Kein Verein hat öfter einen Gruppensieg einfahren können als Barcelona. 21 Mal standen die Katalanen nach sechs Spieltagen an der Tabellenspitze. „Wir haben uns entschieden, Leo und de Jong nicht mitzunehmen, weil wir in der Champions League gut dastehen und sie eine Pause brauchen“, sagte Trainer Ronald Koeman am Montag. Der Niederländer erspart Lionel Messi und Frenkie de Jong die Reisestrapazen. Neben Messi und de Jong fehlen auch die verletzten Ansu Fati, Ronald Araujo, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Sergi Roberto und Gerard Piqué. Somit wird Barcelona mit einigen Jugendspielern spielen. Innenverteidiger Oscar Minqueza zum Beispiel, oder auch Mittelfeldspieler Matheus Fernandes.