Carlsen vs. Caruana: Ein Schach-Duell wie ein Boxkampf

Monatelang haben sich die Kontrahenten auf den Kampf vorbereitet, physisch und mental. Nun geht es im Duell Mann gegen Mann über zwölf Runden um den WM-Titel und um ein Preisgeld von einer Million Euro. Magnus Carlsen heißt der Titelverteidiger, Fabiano Caruana der Herausforderer. Ausgetragen wird der Wettbewerb seit gestern in The College, einem altehrwürdigen Gebäude mitten in London. Mehrere hundert Millionen Menschen werden das Duell im Internet verfolgen.