Wr. Neustadts Serie hielt auch in Floridsdorf

Der Erfolgslauf vom SC Wiener Neustadt geht weiter. Die Niederösterreicher gewannen am Freitag in der Ersten Liga auch das fünfte Spiel. Nach dem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Floridsdorfer AC hält das Team von Roman Mählich somit bei 15 Punkten und führt in der Tabelle fünf Punkte vor Liefering, das in Hartberg eine 2:0-Führung noch verspielte und in Unterzahl ein 2:2 rettete.

Die SV Ried musste im ersten Meisterschaftsderby gegen Blau-Weiß Linz spät den Ausgleich hinnehmen. Der Bundesliga-Absteiger kam auf der Linzer Gugl nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Kapfenberg drehte unterdessen beim Debüt von Cheftrainer Stefan Rapp einen Rückstand noch in einen 2:1-Sieg bei Austria Lustenau. Die selbst ernannten Aufstiegsaspiranten aus Vorarlberg halten damit weiter bei mageren drei Zählern.

Klare Sache

Wiener Neustadt übernahm in einer kampfbetonten Partie am FAC-Platz früh das Kommando. Ex-Rapidler Hamdi Salihi hatte die Führung bereits nach 13 Minuten auf dem Fuß, musste sich aber FAC-Tormann Martin Fraisl geschlagen geben. Kurz vor der Pause bezwang Salihi den Kapitän der Wiener jedoch stilgerecht. Nach einem Foul im Strafraum von Albin Gashi an Neustadts Mario Ebenhofer verwandelte der albanische Stürmer in Panenka-Manier aus elf Metern (45.) sicher. In der Schlussviertelstunde machten der eingewechselte Fabian Miesenböck (74.) und Mario Stefel (79.) mit schönen Weitschusstoren alles klar. Weil die Floridsdorfer offensiv harmlos blieben, hält der Tabellenführer weiter bei nur zwei Gegentreffern.

Austria Lustenau kommt nicht in Fahrt. Die hochambitionierten Vorarlberger haben auch das dritte Saisonheimspiel verloren. Lucas Barbosa erzielte nach einem Eckball von Christopher Drazan zwar früh sein drittes Saisontor (6.). In weiterer Folge scheiterte man jedoch erneut an der eigenen Chancenverwertung und musste vor der Pause den Ausgleich durch Davor Bratic hinnehmen (43.). Nach der Pause schloss Daniel Geissler einen geradlinig vorgetragenen Angriff per Kopf mustergültig ab (54.) und sorgte für den ersten Saisonsieg der Obersteirer.

Aufholjagd

Liefering verspielte gegen Hartberg noch einen sicher geglaubten Sieg. Nach einem Doppelpack durch Patson Daka (6./61.) sahen die Salzburger wie die sicheren Sieger aus. Mit großer Moral kämpften sich die Steirer in der Schlussphase noch einmal zurück. Marcel Holzer und Stefan Meusburger erzielten die späten Tore (77., 82.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Lieferings Gideon Mensah (86.) war Hartberg im Finish dem Sieg sogar näher.

Auf der Gugl sorgte Ilkay Durmus mit der ersten Chance in einem mäßigen Spiel für die Rieder Führung (23.). Zu einem Sieg sollte es trotz Überzahl nicht reichen. Nachdem Felix Huspek in der 77. Minute nach wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt worden war, sorgte Tobias Pellegrini für den viel umjubelten Ausgleich (83.).