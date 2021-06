Teurer Abschied: Rapid hat das Kapitel Müller beendet

Zu seiner Bilanz meint der 54-Jährige: "Ich habe sicher Fehler gemacht. Das streite ich gar nicht ab. Aber die Fehler wurden auf allen Seiten im Verein gemacht. Insgesamt kann ich mir allein also nicht viel vorwerfen."

Die Beurlaubung vor vier Monaten habe ihn überrascht, wie er heute noch bestätigt: "Insgesamt behalte ich Rapid in positiver Erinnerung, aber so ein abruptes Ende habe ich noch nie erlebt. Die Kritik des Vereins an meinen scharfen Worten im KURIER-Interview nach dem 2:4 in Ried fand ich überzogen. Ich hätte mir mehr Geduld mit Mike Büskens und mir erwartet", sagt Müller. Nachsatz: "So wie es Rapid jetzt bei Canadi macht."