Sturm Graz schlägt am Transfermarkt kräftig zu

Sturm Graz hat nur einen Tag nach der Verpflichtung von Martin Ovenstad erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Grazer gaben am Donnerstagmorgen zuerst die Verpflichtung von Baris Atik, am Abend dann die von Seifedin Chabbi bekannt.

Der 22-jährige Atik kommt leihweise bis zum Sommer vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim, der 23-Jährige Chabbi wird mit einem Vertrag bis Sommer 2018 plus Option für ein weiteres Jahr ausgestattet. Seifedin ist der Sohn von Austria-Lustenau-Trainer Lassaad Chabbi. Für den Vorarlberger Klub erzielte er von 2013 bis 2016 in 77 Erste-Liga-Partien 22 Tore. Davor war Chabbi von 2010 bis 2013 für den Hoffenheim-Nachwuchs tätig. Im vergangenen Sommer wechselte der Angreifer zum FC St. Gallen, wo er es allerdings nur auf sieben Pflichtspiele und einen Treffer brachte.

„Baris ist ein im offensiven Mittelfeld universell einsetzbarer Spieler. Er kann die Position im zentralen offensiven Mittelfeld genauso besetzen, wie jene am Flügel“, beschreibt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl den deutsch-türkischen Doppelstaatsbürger, der drei Mal für türkische Nachwuchsauswahlen auflief. „Baris ist ein junger, talentierter Spieler. Dieses Talent konnte er auch in der deutschen Bundesliga bereits nachweisen. Er kann uns mit seiner Torgefährlichkeit sicher auch in der Offensive weiterhelfen“, sagte Cheftrainer Franco Foda über Atik.

"Seifedin ist in seiner Entwicklung ähnlich wie Martin Ovenstad zu sehen. Er hat für sein Alter viel Erfahrung im Ausland gesammelt, trotzdem hat er noch Entwicklungspotential", sagte der deutsche Coach.