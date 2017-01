Sturm Graz auf der Suche nach Matic-Ersatz

Sturm Graz ist Medienberichten zufolge kurz davor, den Abgang des nach Kopenhagen gewechselten Uros Matic zu kompensieren. Wie mehrere norwegische Medien berichten, sollen die Grazer Interesse an Martin Ovenstad von Strömsgodset IF bekundet haben.

In der Saison 2016 sammelte der 22-Jährige 17 Einsätze in der norwegischen Liga, zudem kam er auf 50 Einsätze in den diversen norwegischen Nachwuchsnationalmannschaften. Sein Vertrag bei Strömsgodset läuft noch bis 2018, dementsprechend müssten die Grazer eine Ablösesumme auf den Tisch legen.