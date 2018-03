Sensationssieg: Salzburg triumphiert über Dortmund

Salzburgs Erfolgslauf wird langsam unheimlich: Österreichs Serienmeister siegte im Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund mit 2:1. Damit ist Red Bull nun schon 18 Europacupspiele in Serie ungeschlagen und hat im Rückspiel kommenden Donnerstag die große Chance, als erster Bundesligklub seit der Austria im Jahr 2005 (damals im UEFA-Cup) ein europäisches Viertelfinale zu erreichen.

Salzburg-Trainer Marco Rose konnte seine nominell beste Elf aufbieten. Hwang und Samassekou, die beide fraglich gewesen waren, konnten also spielen. Und trotzdem gab es eine Überraschung: Schlager und Berisha hatten die Positionen getauscht. Der Youngster begann links im Mittelfeld, sollte dort offensichtlich die Räume von BVB-Star Reus zustellen. Das gelang auch.

Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN Die erwartete Startoffensive der Deutschen fand jedenfalls nicht statt. Ganz im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger konnte mit dem vielen Ballbesitz nur ganz wenig anfangen. Chancen waren ebenfalls Mangelware.

Nur ein einziges Mal kamen die Dortmunder in der ersten Hälfte der Führung nahe: Nach einer Ecke kam Schürrle frei zum Schuss, traf aber das Tor nicht (6.).

Tolle Defensivarbeit

Vom hochgelobten Offensivtrio Schürrle, Götze und Reus war wenig zu sehen, auch weil die Salzburger die Räume geschickt zustellten. Und wenn es einmal Platz gab, unterliefen dem BVB unglaubliche Abspielfehler.

Schlagers Absenz im Zentrum machte sich im Salzburger Offensivspiel hingegen negativ bemerkbar. Österreichs Meister hatte einige Umschaltaktionen, mit dem entscheidenden Zuspiel im Angriffsdrittel wollte es aber nicht klappen.

Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN Erst als Rose den Normalzustand herstellte, Schlager ins Zentrum beorderte, wurde Salzburg torgefährlich. Zunächst scheiterten Hwang und Dabbur bei einer Doppelchance (40.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte der Koreaner dann großes Pech, Hwangs abgefälschter Schuss ging an die Stange (45.+1).

In der Pause begann es extrem stark zu regnen. Salzburg bremsten die widrigen Bedingungen überhaupt nicht. Im Gegenteil: In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel lief das Red-Bull-Spiel wie am Schnürchen. Zunächst wurde auf Elfmeter entschieden, als Toprak Hwang an der Strafraumgrenze niederriss. Berisha verwertete sicherer als im Sechzehntelfinale gegen Real Sociedad (49.).

Doppelschlag

Salzburg setzte nach: Lainer fand mit einem Querpass den freistehenden Berisha, der Kosovare knallte den Ball unter die Latte (56.).

Stöger musste reagieren. Der BVB-Trainer brachte mit Pulisic und Philipp nach einer Stunde zwei Offensivkräfte. Und wurde schnell belohnt: Eine Vorlage von Pulisic verwertete Schürrle (62.).

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY Dortmund war nach dem Anschlusstor und ohne den ausgewechselten Weltmeister Götze besser im Spiel als davor. Salzburg wankte zehn Minuten, fiel aber nicht.

Nach den Einwechslungen von Gulbrandsen und Minamino war es wieder eine ausgeglichenere Partie. Sowohl der Norweger (75.) als auch der Japaner (78.) hatten das 3:1 vor den Füßen. Aber auch die Dortmunder hätten ausgleichen können, der Grieche Sokratis vergab eine Topchance per Kopf (80.). Es sollte die letzte BVB-Möglichkeit bleiben.

Die 2000 mitgereisten Fans durften mit der Mannschaft einen historischen Erfolg feiern: Den ersten Salzburger Sieg in Deutschland und das im fünften Versuch.