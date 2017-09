Schobesberger: "Ich weiß, dass ich sehr schlau bin"

Philipp Schobesberger wurde am 10. Dezember 1993 in Linz geboren und spielte bis 2014 in Amateurligen. Nach dem Cupsieg mit Pasching verpflichtete Rapid den Flügelstürmer ablösefrei.

Mit 7 Toren in 7 Spielen in Folge wurde 2015 ein Krankl-Rekord eingestellt. Danach bot Brentford vergeblich 4 Mio. Ablöse. Auf die Knorpelabsplitterung im August 2016 folgte ein verfrühtes Comeback im November – und ein Knochenmark-Ödem.

Seit 19. August spielte Schobesberger 250 Minuten und schaffte bereits vier Scorerpunkte.