Mattersburg fehlen zwei Minuten zum Sieg

Von Beginn an hatten die mit einem 4-4-2-System angetretenen Mattersburger mehr vom Spiel, wurden aber nur aus von Jano ausgeführten Standard-Situationen halbwegs gefährlich. So köpfelte Alois Höller in der 14. Minute völlig frei stehend neben das Tor, in der 44. Minute verfehlte Höller neuerlich nach Jano-Freistoß per Kopf das Gehäuse.