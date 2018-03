Rapid und die Zukunft: Selbstfesselung in Hütteldorf

Ab morgen wird’s ernst. Der April ist bei Rapid traditionell nicht nur der Monat der Trainerentscheidungen (Pacult, Schöttel und Canadi mussten in diesem Monat gehen), sondern auch die Zeit der detaillierten Kaderplanung.

Die Liga geht mit dem Gastspiel von Rapid in Mattersburg am Ostersonntag ins letzte Viertel, die Europacup-Teilnahme sollte – so wird es in Hütteldorf zumindest gehofft – in den nächsten Wochen fixiert werden. Und dann? Dann wird auf dem Transfermarkt angegriffen. Das ist der einhellige Tenor im Umfeld des Vereins und unter den Fans, die aufgrund historischer Ergebnisse noch Titelansprüche stellen. Immerhin werden 2018/’19 für Österreichs elften Platz im UEFA-Fünfjahres-Ranking erstmals (und wohl letztmals) zwei Fixplätze in europäischen Gruppenphasen vergeben.

Aber wird auch wirklich angegriffen? Oder heißt es eher „Ka Geld, ka Musi“? Der KURIER befragte alle wesentlichen Akteure. Also Präsident Michael Krammer, Sportchef Fredy Bickel, Geschäftsführer Christoph Peschek und Finanzdirektor Raphael Landthaler.