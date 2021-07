Rapid: Letzte Chance vor dem Minus-Rekord

Kurios ist, wie parallel die drei großen Krisen zeitlich verlaufen. 2013 gab es in dem Heimspiel gegen Wiener Neustadt den ersehnten Erfolg – an einem 13. April. 1988 hatte die Krise in einem Heimspiel gegen die Admira (2:1) Endstation – an einem 15. April. Und heuer, nach erneut neun Ligaspielen ohne Sieg, fällt das Heimspiel gegen Altach auf den 15. April.

Aber dass auch die schönsten Zahlen kein Erfolgsgarant sind, wurde bei Rapid diese Saison schon öfters festgestellt.