Stefan Maierhofer wird im Frühjahr wieder in der österreichischen Bundesliga zu sehen sein. Der SV Mattersburg ist nach Rapid, Salzburg und Wr. Neustadt der vierte Klub des 2,02-Meter-großen Sturmtanks im österreichischen Oberhaus.

Der Niederösterreicher unterschrieb beim Liga-Schlusslicht einen Vertrag bis zum Sommer, der sich im Falle des Klassenerhalts um ein Jahr verlängern würde. „Die Aufgabe ist schwer, aber genau so etwas brauche ich“, sagt Maierhofer.

Von den Bedingungen im Burgenland schwärmt er. „Die Infrastruktur mit der Akademie, wo wir trainieren, ist top. Da habe ich bisher wenig vergleichbares gesehen.“ Zuletzt war Maierhofer im Frühjahr 2016 beim slowakischen Klub AS Trencin engagiert, wo er auch das Double gewann und im Cupfinale ein Tor erzielte.

Empfehlung

Dass es in Mattersburg nicht um Titel geht, stört den 19-fachen ÖFB-Teamspieler (1 Tor) nicht. „Die Qualität ist da, mit dem neuen Trainer hat eine neue Zeitrechnung begonnen, alle ziehen an einem Strang.“

Trainer Gerald Baumgartner empfehlen konnte sich Maierhofer am Dienstag in einem Testspiel gegen den ungarischen Klub Haladas Szombathely, in dem er die ersten 45 Minuten spielen durfte und auch gleich ein Tor erzielte.

Fitness

„Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hab gezeigt, dass ich im letzten halben Jahr ohne Klub nicht Mikado gespielt habe. Ich fühl’ mich top fit und hätte bestimmt schon die Kraft für 65 bis 70 Minuten.“

Bis zum 11. Februar soll die Kraft für 90 Minuten reichen. Da empfängt Mattersburg zum Frühjahrsstart Sturm Graz.