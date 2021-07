ÖFB-Cup: Sturm feiert klaren Sieg gegen Altach

Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz hat sich auch im ÖFB-Cup-Achtelfinale in bestechender Form präsentiert. Die Elf von Trainer Franco Foda setzte sich am Mittwochabend in der Merkur Arena gegen den Liga-Rivalen Altach 4:1 (3:1) durch. Für die Entscheidung sorgten Peter Zulj (7./Elfmeter), der zuletzt krank fehlende Deni Alar (20., 43.) und Thorsten Röcher (81.).

Vorarlberger Clubs haben damit in Graz gegen Sturm weiter seit November 1967 (Schwarz-Weiß Bregenz) nicht mehr gewonnen. Bernard Tekpetey (25.) konnte vor 6.478 Zuschauern nur für Altachs Ergebniskosmetik sorgen. Sturm ist damit nach einem Jahr Pause wieder im Viertelfinale vertreten, 2016 war dann gegen Salzburg mit 0:1 das Aus gekommen. Vergangene Saison war schon im Achtelfinale gegen St. Pölten Endstation gewesen. Das Viertelfinale wird am 27./28. Februar 2018 gespielt und am 5. November ausgelost.