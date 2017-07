ÖFB-Cup: St. Pölten scheitert in Klagenfurt

Die erste Runde im Uniqa-ÖFB-Cup ist am Dienstag mit der Partie Austria Klagenfurt gegen SKN St. Pölten zu Ende gegangen - und mit den Niederösterreichern schied der erste Bundesligist in dieser Saison aus dem Pokal aus. Die St. Pöltener mussten sich in Klagenfurt mit 2:1 (2:0) geschlagen geben.

Der Regionalligist aus Klagenfurt ging schon nach 13 Minuten durch Florian Jaritz in Führung. Jaritz doppelte noch vor der Pause nach und erzielte das 2:0 (38.). Der SKN hatte zwar mehr vom Spiel, konnte seine Überlegenheit aber nicht in Tore umsetzen. Erst in der 93. Minute gelang den St. Pöltenern durch Neuzugang Roope Riski der Anschlusstreffer. Dabei blieb es dann allerdings auch, am Ende durften die Kärntner über den Aufstieg jubeln.