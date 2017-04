ÖFB-Cup: Salzburg marschiert in Richtung Double

Die Admira ist der letzte Gegner, gegen den Salzburg verloren hat (0:1 daheim Ende November 2016). Die Admira ist der letzte Gegner, gegen den Salzburg nicht gewonnen hat (1:1 in der Südstadt im März). Heute war die Admira im Cup-Semifinale chancenlos gegen Salzburg.

Der Cupsieger der Jahre 2014, 2015 und 2016 ging extrem fokussiert in das Spiel in der Südstadt. Und wenn die Salzburger so auftreten, dann hat kein Gegner in Österreich eine Chance – auch Angstgegner Admira nicht.

Lohn für den engagierten Start war das frühe 1:0: Traumpass von Laimer, Minamino startet perfekt in den freien Raum und lässt Admira-Keeper Leitner mit einem platzierten Schuss keine Chance (7. Minute).

Chancenlose Hausherren

Anders als zuletzt in Wolfsberg und in St. Pölten, als die Salzburger ebenfalls schnell in Führung gegangen waren, verfiel der Titelverteidiger nicht in Lethargie. Die Admira durfte zwar mitspielen, aber nicht mehr.

Salzburg blieb immer gefährlich: Nach einem Leitner-Fehler erhöhte der starke Wanderson auf 2:0 (29.). Kurz zuvor hatte der Admira-Keeper bei einem Wanderson-Schuss und einem Laimer-Nachschuss noch blendend reagiert.

Kurz nach der Pause war Leitner chancenlos, Laimer erhöhte nach perfekter Ulmer-Vorarbeit auf 3:0 (47.). Lazaro stellte auf 4:0 (60.). Nur mehr ein Tor fehlte, um den Endstand aus dem Cupfinale 2016 zwischen beiden Mannschaft zu egalisieren. Und kurz vor Schluss fiel das 5:0 dann auch: Minamino traf zum zweiten Mal (87.). Salzburg hat nun 23 Cupspiele in Serie (!) gewonnen.