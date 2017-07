ÖFB-Cup: Die Austria stolpert, fällt aber nicht

Es war keine spielerische Glanzleistung, die die Wiener Austria am Freitag in Ebreichsdorf darzubieten wusste. Dennoch kamen die Violetten mit einem blauen Auge davon. Die Austria gewann das Spiel in der ersten Runde des ÖFB-Cups nach torlosen 120 Minuten mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Dabei musste die Mannschaft von Thorsten Fink ab der 45. Minute zu zehnt spielen. Holzhauser hatte nach einem Ellbogenschlag glatt Rot gesehen. Mit einem Mann weniger hatten die Wiener ausgerechnet in der Verlängerung den offenbar längeren Atem, vergaben in dieser Druckphase aber drei große Chancen.

Im Elfmeterschießen scheiterte Neuzugang Heiko Westermann, aber am Ende auch die beiden Ebreichsdorfer Markic und Vukajlovic. "Wir haben uns von Anfang an schwer getan, am Ende war auch ein bisschen Glück dabei. Aber in zwei Wochen interessierts keinen mehr, wie wir hier weitergekommen sind", sagte Westermann.