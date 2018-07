Muskelriss: Lange Pause für Rapid-Neuzugang Pavlovic

Der SK Rapid Wien befindet sich aktuell auf Sommertrainingslager in Windischgarsten. Am Dienstagabend gab es für den Klub eine schlechte Nachricht: Neuzugang Andrija Pavlovic wurde aufgrund von Schmerzen heute nach Wien gebracht und unterzog sich dort einer genaueren Untersuchung. Das Ergebnis: Der serbische Teamstürmer erlitt im Training ohne Fremdeinwirkung einen Muskelriss im Hüftbereich. Der 24-Jährige muss zwar nicht operiert werden, wird aber einige Monate lang ausfallen.

Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, sagt in einer ersten Reaktion: "Diese Verletzung ist für Andrija Pavlovic gleichermaßen wie für uns als Team ein schwerer Schlag. Wir hoffen, dass er seine Reha möglichst rasch und ohne Komplikationen abschließen kann, müssen nun aber auch aufgrund der Ausfälle von Giorgi Kvilitaia und Philipp Schobesberger definitiv noch einmal für die Offensive am Transfermarkt aktiv werden. Diesbezüglich bin ich in bereits in Abstimmung mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Christoph Peschek und Präsident Michael Krammer, der derzeit auch bei uns im Trainingslager weilt."