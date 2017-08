Missglücktes Comeback für Rapid-Legionäre

Die Rapid-Legionäre Giorgi Kvilitaia und Ivan Mocinic haben am Freitagabend ihr Pflichtspiel-Comeback gegeben. Und dieses verlief alles andere als erfolgreich. Die beiden Langzeitverletzten standen bei der 3:6-Heimniederlage der Rapid Amateure in der Regionalliga Ost gegen Bruck/Leitha genauso in der Startelf wie Philipp Schobesberger, der ebenfalls monatelang verletzt ausgefallen war, aber schon beim 1:2 gegen die SKN Juniors am Dienstag erstmals gespielt hatte.

Mocinic und Schobesberger kamen bis zur Halbzeit zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Rapidler gegen den Aufsteiger mit 0:4 zurück. Der Georgier Kvilitaia spielte bis zur 61. Minute. Für ihn kam Routinier Andreas Dober auf das Spielfeld. Erst als die drei Bundesliga-Profis das Spielfeld verlassen hatten, kam die zweite Mannschaft der Rapidler besser ins Spiel und schoss immerhin noch drei Tore.

"Mann des Spieles" war übrigens auch ein ehemaliger Bundesliga-Spieler. Der Ex-Sturm-Stürmer Edin Salkic erzielte drei Treffer der Brucker. Ex-Bayern-Legionär Dominik Burusic steuerte dazu zwei Treffer zum ersten Saisonsieg des Aufsteigers bei.