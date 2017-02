Leider nein: Diese Kicker sind noch zu haben

Das Transferfenster hat mit dem 31. Jänner geschlossen. Doch nicht alle Spieler sind noch bei einem neuen Verein untergekommen. Diese Österreicher sind weiterhin vertragslos, dürften aber jederzeit verpflichtet werden.

Roman Wallner (34):

Der 29-fache Ex-Nationalstürmer ist seit seinem Engagement in Grödig, das im Juli endete, vereinslos. Wallner hat in seiner Karriere 14 Profistationen durchlebt, darunter einige Vereine im Ausland wie Hannover 96 und Apollon Kalamarias. Doch wie es nun weitergeht, ob er seine Karriere beendet oder doch noch einen neuen Verein findet, steht in den Sternen.

Tobias Kainz (24):

Der Ex-Jugendnationalspieler ist seit dem 1. Juli vereinslos. Vor seiner Zeit in Grödig war er bei Wr. Neustadt und Sturm. Im Dezember trainierte er eine Woche lang bei der Austria und bei einem norwegischen Klub mit, verpflichtet wurde er aber nicht.

Daniel Beichler (28):

Beim ehemaligen Talent wurde der Vertrag noch rechtzeitig am 31. Jänner aufgelöst. Beichler wurde nach seiner erfolgreichen Jugendzeit von Sturm zu Hertha BSC transferiert. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und wurde zu verschiedenen Stationen wie St. Gallen verliehen. Mit 25 Jahren versuchte er es nochmals bei Sturm. Zur vergangenen Saison wechselte er nach St. Pölten. Der Vertrag wäre ausgelaufen, verlängerte sich aber durch den Aufstieg des SKN. Nach internen Streitigkeiten wurde der Stürmer zum Zweierteam abgeschoben. Das Training mit den Profis wurde per Gericht eingeklagt.

Gyuri Garics (32):

Im Sommer gehörte der gebürtige Ungar noch zum österreichischen EM-Aufgebot. Ende August wurde sein Vertrag, bei Darmstadt 98, auf persönlichen Wunsch, aufgelöst. Als Grund nannte der Rechtsverteidiger damals "familiäre Gründe". Aber auch hartnäckige Kniebeschwerden setzten Garics einige Zeit außer Gefecht. Nach dem Vertragsende in Darmstadt hielt er sich einige Zeit beim italienischen Viertligisten Imolese fit.

Yasin Pehlivan (28):

Der Mittelfeldspieler steht seit dem Vertragsende in Salzburg im Juli 2016 ohne Verein da. Zwar hätte es bei dem 17-fachen ÖFB-Teamspieler eine Option auf eine zweijährige Vertragsverlängerung gegeben, diese wurde aber von Seiten Salzburgs nicht gezogen. Vor diesem Engagement versuchte sich Pehlivan in der Türkei. Bei drei Vereinen in vier Jahren hat er sein persönliches Glück aber offenbar nicht gefunden. Auch jetzt – im besten Fußballeralter – fand sich noch kein neuer Klub für den Ex-Rapidler.